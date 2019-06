Com a Copa, procura por escolas de futebol feminino aumenta em Fortaleza

A Copa do Mundo Feminina de 2019 chega neste fim de semana à sua fase de mata-mata, mas o sucesso da competição já está confirmado. De acordo com o comitê organizador, antes do evento começar, 14 das 52 partidas tinham lotação máxima garantida, com 24% dos ingressos sendo adquiridos por estrangeiros. No Brasil, esta é a primeira Copa com todos os jogos da seleção brasileira transmitidos na TV aberta.

Com a maior visibilidade durante este período, aumenta também a procura por espaços onde as meninas possam mostrar seu potencial dentro de campo. Em Fortaleza, não é diferente. Lina Fiúza Coelho, de 11 anos de idade, é apaixonada pelo esporte desde cedo. Seu pai, Adriano Coelho, afirma que as tentativas de fazê-la praticar esportes "mais femininos" nunca deu certo. "Matriculamos em dança, balé, mas nada dava certo. Não passava um mês". O desejo da jovem era mesmo o futebol.

Lina treina toda semana com garotos de sua mesma faixa etária Foto: Kid Junior

Para Lina, a vontade de jogar sempre vinha primeiro. "Meu sonho sempre foi ser jogadora de futebol". Tendo em Marta sua atleta preferida e, em suas palavras, "muito habilidosa", a garota aproveita a Copa para ver sua ídolo. "Assisto todos os jogos", conta.

Dentro do campo society onde treina, Lina se destaca entre os meninos de sua idade e conta que eles não se incomodam com sua presença no time. "Eles são legais, me respeitam. É legal jogar com eles", disse a jovem.

A Copa do Mundo deste ano é a oportunidade para inspirar os sonhos de jovens como Lina Foto: Kid Junior

De acordo com Hudson Ferreira, responsável pela escolinha de futebol do Futcenter, onde Lina treina, o mundial contribui para o aumento da busca de locais para a prática do esporte na cidade. "Percebemos que a procura aumentou pelo número de ligações. Depois que a CBF exigiu que todos os clubes da série tivessem um time feminino, aumentou a procura. Tá havendo uma abertura maior. Essa visibilidade que tá tendo vai ser o boom do futebol feminino", afirma Hudson.

A escolinha funciona desde 2015, e ainda não tem uma equipe feminina completa formada, com apenas quatro meninas entre 9 e 13 anos de idade praticando. Apesar do número baixo, o tratamento é o mesmo. "Elas recebem os mesmos treinos que os meninos recebem", diz Hudson.

Em Fortaleza, há campeonatos femininos amadores nos fins de semana. A equipe Leões Dourados, do bairro Bom Jardim, tem um time de 15 mulheres que joga na Areninha do bairro. Gerencidada pelo técnico Victor Silva, a escolinha é gratuita e tem treinamentos de segunda a sexta-feira, também no Estádio Bom Jardim, campo de proporções oficiais.