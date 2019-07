Cearense Luciano Frota conquista 3 títulos na Taça Brasil de Squash

O Ceará está bem representado no squash a nível nacional. No último sábado (29), foram 3 títulos conquistados na Taça Brasil de Squash, disputada no Rio de Janeiro. Luciano Frota venceu nas categorias de 40 anos, vice na de Classe, que engloba atletas a partir de 19 anos, na dupla Open e na dupla Master, onde é preciso ter mais de 100 anos de idade no somatório de idade dos jogadores. Seu parceiro na categoria Master foi o paulista Newton Cipolla, multicampeão de squash e que mora na capital cearense há mais de 35 anos. Já na categoria Open, a dupla foi com Enéas Massaglia, que também mora em Fortaleza e foi campeão na categoria de 45 anos, além do adversário de Luciano e de Newton na final de duplas Master.

Praticante da modalidade desde 2001, Luciano, assim como Newton, treina na Academia Cearense de Squash (Aces), em Fortaleza. O cearense começou a treinar por recomendação de um amigo, e hoje ostenta troféus importantes. "Nessa Taça Brasil, no Rio de Janeiro, tinha atletas de todos os estados do Sul e Sudeste, e conseguimos ficar em 3º lugar em números de troféus, atrás apenas do RJ e SP. Ganhamos o ouro em 4 categorias e trouxemos 9 troféus para o Ceará", revela o atleta que já foi campeão mundial de dupla em 2015, em Cancun, com Thomas Correia.

Sua dupla de quadra, Newton Cipolla, de 71 anos de idade, joga há mais de 30 anos, e comenta sobre os benefícios do squash. "Soube na época que era o melhor esporte para a boa manutenção do sistema cardiovascular, de acordo com pesquisa da revista Forbes. Isso foi motivando, além, é claro, dos encantos que a quadra proporciona. Durante o jogo não dá tempo de pensar em outra coisa, é uma verdadeira terapia esportiva", conta o jogador.

Da esquerda para a direita: Newton Cipolla, Enéas Massaglia, Luciano Furtado e Ubirajara Fontenele Foto: Divulgação

Conheça o squash

Em processo de análise para se tornar esporte olímpico, o squash é praticado há centenas de anos e possui algumas diferenças com outros esportes de raquete. "Tênis e squash tem afinidades. Pra começar, foram 2 ex tenistas britânicos presos em penitenciária os inventores do esporte, há 300 anos. Usaram a parede da cela para refletir o movimento da bolinha. Logicamente, os movimentos do braço no tênis são mais estendidos enquanto do squash mais contidos. A bolinha é menor no squash, bem como a raquete. Alguns fundamentos são semelhantes. Roger Federer, quando pequeno, jogava squash com o pai", explica Newton.

A modalidade é praticada em uma quadra fechada com 9,7 metros de comprimento por 6,4 metros de altura, com linhas nas paredes e no chão para delimitar os espaços dos pontos.