Ceará x Sport: veja esquema de ressarcimento dos valores dos preços dos ingressos

Sem a presença da torcida, o Ceará venceu de virada o Sport neste domingo pela Copa do Nordeste. Os portões da Arena Castelão foram fechados por determinação da justiça como medida preventiva à propagação do novo coronavírus. Com isso, os torcedores que compraram ingressos para o jogo terão o valor da entrada ressarcidos a partir desta terça-feira (17).

A torcida do Sport terá que se dirigir à loja oficial do Ceará no Shopping Aldeota nesta terça-feira portando os ingressos. Após preenchimento de requerimento de reembolso, o clube terá até cinco dias úteis para depositar o valor integral do ingresso na conta do torcedor.

Já os torcedores do Ceará podem fazer duas escolhas

Trocar o bilhete de Ceará x Sport por outro em que o Vovô jogue com portões abertos; Reembolso do valor integral do ingresso. Para isso, é preciso comparecer ou à loja oficial do Shopping Aldeota ou à Fábrica de Craques, em Porangabuçu, entre a quarta (18) e a sexta-feira (20) com a entrada em mãos. O procedimento adotado é idêntico ao da torcida do Sport.

Os torcedores que perderem o prazo para reembolso terão um novo período a partir da próxima segunda-feira (23) para realizar o procedimento.