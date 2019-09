Ceará e Fortaleza precisam melhorar aproveitamento para escapar sem sustos na Série A; veja números

Com campanhas parecidas na Série A do Brasileiro, ambos com 21 pontos, Ceará e Fortaleza precisam somar 40% de aproveitamento nas próximas 20 rodadas para evitar o rebaixamento. O cálculo é do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que indica risco de 1,9% de descenso para quem alcançar 45 pontos.

O número é motivado pelo histórico da competição. Desde que passou a ser disputado em pontos corridos com 20 clubes, no ano de 2006, apenas uma equipe caiu para a Série B ao chegar nos 45 pontos. Vale ressaltar, no entanto, que a pontuação não funcionou entre 2003 e 2005, quando o formato era o mesmo, mas a quantidade de participantes se alternava entre 24 e 22 times inscritos - o que possibilitava mais partidas.

Atualmente, na 19ª rodada, o Ceará e Fortaleza têm aproveitamento de 38,9%. Para alcançar o percentual que evita o rebaixamento, os times devem somar apenas dois pontos a mais do que conquistaram até o fechamento do 1º turno, mais precisamente, precisam de oito vitórias (a somatória também pode ser de 7V e 3E; 6V e 6E ou até 5V e 9E). Como parâmetro, os dois times têm seis vitórias e três empates no Brasileirão, o que permitiria uma margem para 10 derrotas.

Na próxima rodada, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Botafogo na Arena Castelão, sábado (14), às 21 horas. O Tricolor do Pici tem pela frente o Bahia na Fonte Nova, domingo (15), às 16 horas. As partidas já estão inseridas nos 20 duelos restantes para o fechamento da elite nacional. Em 12ª e 13ª, respectivamente, a distância para o Z-4 é de seis pontos, o que garante a permanência fora da zona da degola por mais um jogo.

Clubes que evitaram o rebaixamento nos pontos corridos

2018 Vasco 43 pontos

2017 Vitória 43 pontos

2016 Vitória 45 pontos

2015 Figueirens 43 pontos

2014 Palmeiras 40 pontos

2013 Flamengo 45 pontos

2012 Portuguesa 45 pontos

2011 Cruzeiro 43 pontos

2010 Atlético-GO 42 pontos

2009 Fluminense 46 pontos

2008 Náutico 44 pontos

2007 Goiás 45 pontos

2006 Palmeiras 44 pontos

2005* Ponte Preta 51 pontos

2004** Botafogo 51 pontos

2003** Paysandu 49 pontos

*Série A com 22 times

**Série A com 24 times