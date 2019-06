Brasil "quebra maldição", elimina Paraguai após cobrança de pênaltis e avança à semifinal

O Brasil está na semifinal da Copa América 2019. Depois de uma partida complicada diante do Paraguai, adversário historicamente desafiador, a equipe de Tite conseguiu eliminar os albirrojos nas penalidades máximas após empate em 0 a 0 no tempo normal. Nas cobranças, Alisson defendeu, Firmino chutou pra fora e Jesus foi o responsável pelo gol final que deu tranquilidade para a torcida na Arena do Grêmio. O Brasil espera a definição de seu oponente entre Venezuela e Argentina.

O jogo

Diferente do início contra o Peru, o Brasil não teve facilidade para achar espaços na defesa do Paraguai. Allan como volante à frente da zaga perde sua principal característica como meio campista que pressiona lá em cima, se apresentando como opção de passe na frente. Arthur segurou muito a bola e pouco ousou no ataque do 4-1-4-1 de Tite.

Firmino voltava bastante para ajudar na criação ofensiva, atraindo a marcação dos zagueiros para abrir espaços de infiltração de Gabriel Jesus e de Everton, que tiveram poucas chances concretas. Coutinho, como de costume, flutua muito pela faixa central, buscando associações rápidas com quem aparecer. Daniel Alves buscava oportunidades de jogadas pelo meio, aparecendo com frequência na entrada da área.

Já o Paraguai de Eduardo Berizzo teve em sua dupla de zaga do 4-4-2 seu pilar. Balbuena e Gustavo Gomez estavam atentos em todos os lances, bloqueando ações que chegavam em seus perímetros com a ajuda de Sanchez. No ataque, Derlis González e Almirón tiveram suas chances basicamente em contra-ataques, a aposta paraguaia para a partida. Em uma delas, aos 28 minutos, Alisson fez grande defesa.

Só no primeiro tempo, a seleção canarinha teve mais que o dobro de passes dos albirrojos: 319 contra 153.

Na segunda etapa, a equipe da casa se mostrava mais focada e incisiva. Com a expulsão de Balbuena, confirmada após checagem do VAR, o Paraguai se fechou com todos os zagueiros que Berizzo tinha no banco. Tite também mudou, lançando suas peças mais ofensivas. No fim, quase marcava com Everton, que fez outra grande partida. Mas não o suficiente, e o jogo foi definido nas penalidades. Nas edições de 2011 e de 2015 da Copa América, o Paraguai eliminou o Brasil nesta mesma fase, nos pênaltis. Mas dessa vez foi diferente.

Alisson abriu a cobrança pegando o chute de Gustavo Gomez. Mas Firmino, na penúltima cobrança, jogou pra fora, aumentando a tensão que diminuiu quando, em seguida, Derlis também perdeu. Restava a Gabriel Jesus acertar o gol e classificar a seleção. O camisa 9 teve frieza e foi aos abraços dos companheiros para comemorar a vitória.

O Brasil espera o confronto de Argentina e Venezuela nesta sexta-feira (28), às 16h, para conhecer seu adversário na semifinal, que ocorre na terça-feira (2), no Mineirão.