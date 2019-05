Bergson valoriza chance como titular e exalta vitória sobre o Grêmio: "vamos buscar coisas melhores"

Novidade na time titular do Ceará que venceu o Grêmio, neste domingo (19), o atacante Bergson não marcou gol na Arena Castelão, mas foi exigido durante toda a partida e se apresentou como uma boa opção ofensiva alvinegra. Atuando no esquema de 4-2-3-1, o atleta exaltou o resultado e afirmou que o Vovô vai brigar por melhores objetivos na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que o Grêmio joga um futebol muito qualificado, propõe jogo o tempo todo e sabíamos que iríamos enfrentar essa dificuldade. Mas saímos satisfeitos pelo desempenho que mostramos taticamente. O grupo todo está de parabéns pelo nosso jogo, que nos dá confiança perante o nosso torcedor. Vamos buscar coisas melhores na competição", analisou.

Com o resultado, o Ceará terminou a quinta rodada na 12ª posição, com seis pontos - colocação que assegura vaga na Copa Sul-Americana de 2020. Durante a partida, Bergson teve a chance de ampliar o marcador no segundo tempo, mas desperdiçou em finalização para fora dentro da grande área. O atacante lamentou as chances perdidas, mas ressaltou que tem um estilo de jogo mais agressivo.

"Meu jogo é esse, de entrega e busca pelo gol o tempo todo. Na verdade, tive uma chance que acabei pegando muito firme na bola, mas é isso. Cabeça boa porque já temos jogo na próxima semana", finalizou.

O Ceará volta a campo contra o Avaí na segunda-feira (27). A partida acontece no estádio da Ressacada, às 20h, válido pela sexta rodada do Brasileirão.