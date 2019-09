Assembleia de Alagoas aprova mudar nome do estádio Rei Pelé para Rainha Marta

A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou nesta quinta-feira (12), em segunda votação (por 16 a 8), a mudança do nome do estádio Rei Pelé para Rainha Marta, que é alagoana e foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do Mundo pela Fifa. O projeto de lei é de autoria do deputado Antonio Albuquerque (PTB).

A novidade na sessão, que contou com 24 parlamentares, foi a emenda do deputado Silvio Camelo (PV), que sugere que o estádio tenha os dois nomes: Rei Pelé e Rainha Marta. Agora vai ser preciso a apreciação da emenda, o que está marcado para a próxima semana.

Só depois de definida esta nova questão é que o projeto de lei será encaminhado para a sanção do governador Renan Calheiros Filho, que pode aprovar ou vetar a mudança de nome. A repercussão do fato por todo mundo esportivo fez com que o governador se recusasse a antecipar sua posição, criando uma expectativa ainda maior.

Primeiro jogador do mundo a chegar a superar a marca dos 1000 gols Foto: AFP

Caso o governador vete o projeto, então ele terá que ser novamente apreciado pelos deputados do Estado. Dez anos atrás, em 2008, o então deputado Timoteo Correia tinha apresentado um projeto semelhante. Mas, na ocasião, acabou vetado pelo governador Teotônio Vilela Filho e deixado de lado pela Assembleia Legislativa.

No próximo dia 25 de outubro o estádio vai completar 39 anos, uma vez que foi inaugurado após a conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira no México. A ideia partiu do governador Lamenha Filho, que fez questão de ter Pelé no dia de sua inauguração. O Rei do futebol também tem seus pés imortalizados no centro esportivo, em cerimônia realizada em 27 de junho de 2010.