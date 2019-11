Adilson Batista não é mais técnico do Ceará. Após a goleada sofrida para o Flamengo nesta quarta-feira (27), o comandante foi desligado do clube alvinegro.

Além do treinador, os auxiliares Cyro Garcia e Milton também deixam as funções no Vovô. A diretoria não informou quem vai assumir a nova comissão técnica.

Ao todo, Adilson Batista totalizou aproveitamento de 35,9%. Foram quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O técnico chegou ao comando do Vovô no início de outubro após a saída de Enderson Moreira. Com estilo mais tático e defensivo, o treinador enfrentou turbulências logo no início da passagem, com derrotas para o Goiás e Grêmio.