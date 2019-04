Noite Tricolor no Troféu Verdes Mares aos melhores do Estadual

O Troféu Verdes Mares 2019 premiou os melhores personagens do Campeonato Cearense, ontem à noite, nos estúdios do Sistema Verdes Mares. Na oportunidade, foi escolhida a seleção do campeonato, craque do certame, craque da galera, melhor árbitro, assistente, entre outras categorias.

🏆Seleção do Campeonato Cearense 2019:

.

Felipe Alves (FEC); Samuel Xavier (CSC), Quintero (FEC), L. Otávio (CSC) e Zé Carlos (Floresta); Fabinho (CSC), Felipe (FEC) e Felipe S. (CSC); Edinho (FEC), Cariús (Ferroviário) e Osvaldo (FEC). Técnico: Ceni (FEC)

.

Mudariam alguém? pic.twitter.com/Lv27Ajtsp7 — Jogada (@diariojogada) 23 de abril de 2019

Na seleção do campeonato, o Fortaleza teve cinco jogadores: Felipe Alves, Juan Quintero, Felipe, Edinho e Osvaldo. Além deles, o goleiro Felipe Alves foi também o menos vazado da competição.

"É sempre bom fazer parte de momentos assim, gratificante, que valoriza o nosso trabalho. É uma maneira de demonstrar o que a gente vem fazendo no decorrer do semestre", disse Felipe Alves.

O craque do campeonato, escolhido por profissionais da crônica esportiva, foi o atacante Edinho, também do Fortaleza. "Fico feliz em ver meu trabalho sendo reconhecido e tudo isso é fruto de um trabalho junto com os outros companheiros de equipe. Espero dar continuidade em outras competições", disse Edinho. E o craque da galera foi Júnior Santos, campeão pelo Tricolor.

Floresta

O Floresta ganhou medalha por ter sido o terceiro colocado do campeonato e vários de seus jogadores compareceram para prestigiar o evento. Entre eles, estava o melhor lateral-esquerdo do campeonato, Zé Carlos. O craque-revelação também foi do Floresta, Renezinho. "É um trabalho que fazemos anualmente, valorizando os jogadores prata da casa. Estamos muito satisfeitos em ver esse trabalho reconhecido", disse Kléber Lavor, diretor de futebol do Floresta.

Técnico

O melhor técnico do certame foi Rogério Ceni, do Fortaleza o qual não compareceu, mas foi representado pelo presidente do clube, Marcelo Paz. O Ferroviário teve como destaque o artilheiro da competição, Edson Cariús, representado pelo vice-presidente coral, Jeff Peixoto.

Melhor árbitro

César Magalhães recebeu pela terceira vez seguida o prêmio de melhor árbitro, e Carolina Romanholi foi escolhida a melhor assistente. "Massageia o ego, nos deixa contentes. É um trabalho que nos faz ficar treinando o ano inteiro e foi feito por um grupo de árbitros", disse César Magalhães.

O Troféu Pedro Basilio foi entregue ao ex-jogador e hoje técnico de base, Jorge Veras.

"Festa belíssima, de reconhecimento a todos os que trabalharam, os dirigentes, os atletas. E a Federação se sente realizada nesse coroamento", disse o diretor de competições da Federação Cearense de Futebol, Josimar de Carvalho.