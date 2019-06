Mundial Feminino começa nesta sexta (7) com Seleção Brasileira experiente

Para quem ama futebol feminino, não há mais o que ansiar. Começa nesta sexta-feira (7) a Copa do Mundo Feminina, na França. As anfitriãs enfrentam a Coreia do Sul, em Paris, no Estádio Parc des Princes, a partir das 16 horas. A Seleção Brasileira, embalada pelas experientes Marta, Cristiane e Formiga, estreia dois dias depois, no domingo (9), contra a Jamaica, às 10h30, em Grenoble.

A verdade é que, em busca do título inédito, o Brasil chega ao Mundial de forma cambaleante. Com Vadão no comando, não vence há nove partidas. Festejou um triunfo pela última vez em julho de 2018, batendo o Japão.

Mas nem isso ofusca o brilho em campo de jogadoras como Marta, seis vezes a melhor jogadora do mundo, e Formiga, que faz a sétima participação dela em Copas. "É claro que as derrotas mostram muita coisa, ensinam muito. Mas acredito que agora vai ser diferente. Dificuldade já temos há muitos anos, e agora a gente tem que virar a chave. Acredito que a gente vai bem neste Mundial apesar da desconfiança", afirmou Formiga.

Para a estreia, não se tem certeza ainda se Marta estará em campo. Ela se recupera de lesão, chegou a treinar nos últimos dias, mas segue como dúvida para Vadão, que quer já contar com ela no domingo.

O Brasil está no Grupo C, com Austrália, Itália e Jamaica. A Austrália galga espaço entre as melhores seleções e é forte. A Jamaica chega pela 1ª vez à Copa do Mundo. A Itália retorna após 20 anos.

A Seleção feminina chegou perto de conquistar o título, em 2007, contra a Alemanha, mas perdeu por 2 a 0. Nos Estados Unidos, foi 3º lugar, ao bater a Dinamarca, em 1999.

Confira os detalhes e curiosidades do Mundial Feminino da França Ronaldo Alves/Arte

O Mundial

Em 2019, ao todo, são 24 seleções divididas em seis grupos, cada um com quatro agremiações. Avançam às oitavas de final as duas melhores dos seis grupos e as quatro melhores terceiras colocadas. As semifinais e a final ocorrem em Lyon. A decisão será no dia 7 de julho.

Vale lembrar que a escolha pela cidade para as duas finais se deu pela trajetória do Olympique de Lyon, time extremamente tradicional e vencedor do futebol feminino francês.

Estamos Unidos, Inglaterra, Austrália, Alemanha e Japão são as mais fortes candidatas ao título mundial. A Globo vai exibir todas as partidas da seleção brasileira ao vivo e o SporTV transmitirá os 52 jogos da competição.

"Resume naquilo que a gente gosta de fazer, que é jogar futebol, é a nossa vida", afirma Marta. "Contamos com o suporte de todos vocês. O Brasil inteiro mandando energia para a nossa Seleção", finaliza Marta.

Onde assistir:

Na TV

Globo transmite todos os jogos do Brasil. SporTV exibe os 52 jogos da competição ao vivo.

Locais em Fortaleza

1. Mambembe - Comida e Outras Artes (Rua dos Tabajaras, 368)

2. Teresa & Jorge ( Rua João Cordeiro, 540)

3. Alpendre (Rua Torres Câmara, 181)

4. Dom Churrasco (Rua Júlio Ibiapina, 50)

5. Kasa Kaiada (Rua Conselheiro Tristão, 966)

6. Na Toca do Coelho (Rua Marechal Deodoro, 858)

7. Assis - O Rei da Picanha (Rua Ana Bilhar, 1356)

8. Flórida Bar (Rua Dom Joaquim, 68)

9. Serpentina Bar e Cultura (Av. Heráclito Graça, 760)