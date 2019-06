Em amistoso, Seleção testa caminhada sem o talento de Neymar

A menos de uma semana para a estreia na Copa América, o técnico Tite começa hoje a ver como a Seleção Brasileira se comporta em campo sem a presença de Neymar, cortado da equipe por lesão no tornozelo direito. O amistoso contra Honduras, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, serve como teste final para o time encontrar um novo acerto.

Desde a chegada ao cargo de técnico da Seleção, em 2016, Tite dirigiu a equipe em 35 partidas e poucas vezes não contou com Neymar. O treinador só não pôde escalar o atacante em oito ocasiões, sete delas em amistosos e apenas uma em um jogo oficial: diante da Venezuela, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em Fortaleza.

Por isso, a preocupação do Brasil agora é desenvolver uma estratégia de jogo que não seja mais dependente do Camisa 10.

"Ele era nossa referência técnica, mas nossa Seleção no coletivo e no conjunto é muito forte. Temos peças para suprir nossas necessidades", disse o volante Arthur.

Everton titular?

A tendência é o treinador voltar a testar Everton, do Grêmio, na vaga de Neymar, assim como fez no amistoso da quarta-feira (5), contra o Catar. A expectativa contra Honduras é avaliar como o estilo de jogo da Seleção Brasileira vai mudar sem ter a principal estrela e sem ter de encarar uma marcação especial do adversário em cima de um jogador específico.

Pela primeira vez, o treinador terá o grupo todo de 23 jogadores à disposição para observar no amistoso. O goleiro Alisson se apresentou na última quinta-feira junto com o colega de Liverpool, Roberto Firmino. Os dois devem ser titulares. A outra novidade é Willian. O meia convocado para substituir Neymar vai herdar a camisa 10, mas deve ficar no banco de reservas.

Os jogadores admitiram a obrigação de encerrar a preparação com um bom resultado. "A pressão é o dobro, o triplo do tamanho. Mas temos jogadores com mais experiência", avaliou Arthur.

A estreia do Brasil na Copa América será na sexta-feira (14), contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A adversária no Beira-Rio, a Honduras, está na América do Sul para se preparar para a Copa Ouro. Na última quarta-feira, a equipe empatou com o Paraguai em 1 a 1 em amistoso.

Caso Neymar

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido feito pela defesa de Neymar para interromper a investigação que é conduzida contra o jogador por publicar imagens íntimas da modelo Najila Trindade. Ela o acusa de estupro após encontro, em um hotel parisiense, no dia 15 do mês passado.

Os advogados do atleta alegaram "presença de excludente de ilicitude em fato praticado pelo paciente" no pedido por um habeas corpus que travasse o inquérito.

O juiz, no entanto, disse que "não se vislumbra qualquer ilegalidade na noticiada apuração criminal".