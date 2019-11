Ceni e Adilson parabenizam torcidas pela festa no Clássico

A festa feita pelas torcidas tricolor e alvinegra antes e durante o Clássico-Rei marcará a história dos técnicos Rogério Ceni e de Adilson Batista. O Fortaleza venceu o jogo, por 1 a 0, mas o técnico do Ceará reconheceu o espetáculo feito na Arena Castelão neste domingo (10).

"Quero parabenizar, de coração. Mosaicos e atmosfera bonitos", afirmou Adilson. Após a derrota, o comandante alvinegro explicou o uso do novo esquema com três zagueiros, que não funcionou bem. "Entramos com uma linha de três pra explorarmos os corredores e não provocar uma bola por dentro. Depois do gol, tivemos boas situações. Eu estava preocupado com o contra-ataque rápido deles. Hoje não tinha espaço. Bem fechados, induziam o erro por dentro", analisou.

O resultado ruim liga o alerta para o treinador sobre o que sua equipe precisa melhorar dentro de campo, principalmente no quesito entrega. "Gostei que a equipe foi aguerrida, insistiu. Alguns precisavam entrar e ajudar mais. É preciso ter um volume quando se entra. A vontade e a luta têm que ser de todos. Vamos continuar insistindo, mostrando a importância de ser mais incisivos", disse Adilson.

No lado tricolor, Ceni também parabenizou a atuação dos torcedores no jogo, destacando o papel que a arquibancada tem em influenciar dentro de campo. "A festa que eles fazem é diferente de tudo o que já vi na minha carreira. Se um turista vem pra cá e assiste um Fortaleza x Ceará, tem a chance de acompanhar um dos maiores espetáculos do Brasil. Acho fundamental a presença dos dois clubes na primeira divisão. A diferença é gritante quando temos o apoio da torcida".

Um dos protagonistas da vitória do Leão foi o meia Romarinho, entregando outra ótima atuação para Ceni. "Ele se desenvolveu muito. Pra mim, foi o melhor jogo que fez com a camisa do Fortaleza. Disparado, o melhor da partida. Foi muito acima da média", avaliou Ceni sobre o Camisa 20.

