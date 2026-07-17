Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos

Causa da morte da atriz não foi revelada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 11:33
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Legenda: Atriz ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Meu Pé Esquerdo", de 1990.
Foto: Divulgação.

A atriz irlandesa Brenda Fricker, vencedora do Oscar com o filme "Meu Pé Esquerdo", morreu nesta sexta-feira (17), aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo agente da atriz, Phil Belfield, à BBC News.

"Nunca veremos alguém como ela novamente. Tive a honra de conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela, e ela sempre terá um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e TV ao redor do mundo", disse Belfield. 

A causa da morte da atriz não foi revelada. 

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Papéis marcantes

Fricker também é conhecida por seus personagens em "Esqueceram de Mim 2", papel conhecido como a "mulher dos pombos"; e na série "Casualty" , em que viveu a enfermeira Megan Roach.

Por seu papel "Meu Pé Esquerdo", de 1990, a atriz ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante ao interpretar a mãe do personagem de Daniel Day-Lewis.

Com o feito, ela se tornou a primeira irlandesa a conseguir uma estatueta na categoria. 

 

 

 

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