30 artistas disputam prêmio no V Festival da Música de Fortaleza

Ouvidos atentos: vem coisa boa pela frente. A partir desta quinta-feira (27), acontece o V Festival da Música de Fortaleza – iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria da Cultura (Secultfor). O evento ocupará o Teatro São José, sempre às 19h, com vários talentos desfilando pelo palco.

A premiação total da competição soma R$85 mil, com uma novidade: nesta edição, todos os classificados receberão a quantia de R$800. Serão premiados os três primeiros lugares, sendo R$30.000, R$15.000 e R$8.000 para primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. O melhor intérprete, por sua vez, ganha R$8.000.

Ao todo, foram 127 inscrições, resultando nos 30 selecionados. Um feito notável. Nos dois primeiros dias, serão realizadas as eliminatórias, com 15 apresentações na quinta-feira (27) e outras 15 na sexta-feira (28).

O sábado (29) sediará a grande final, com os 12 selecionados nas duas noites de eliminatórias. Os finalistas serão avaliados por uma nova comissão julgadora, sempre com base nos seguintes critérios: originalidade da música, criatividade da letra, melodia e harmonia.

Grandes homenagens

A edição presta duas homenagens importantes. Uma delas é ao músico Luizinho Duarte, cuja partida, há um ano, aconteceu no dia da final do IV Festival. O multi-instrumentista e compositor cearense era conhecido pelo trabalho no grupo Marimbanda.

Legenda: O músico Luizinho Duarte, falecido há um ano, será um dos homenageados do evento Foto: Divulgação

O outro tributo será a Tarcísio Sardinha, falecido em abril de 2022. Ele era o mestre de muitos músicos cearenses, além de professor e arranjador com uma trajetória extensa na música.

A direção musical do V Festival da Música de Fortaleza é de Mimi Rocha, e a banda é composta por Herlon Robson (teclado e sanfona), Pantico Rocha (bateria), Nélio Costa (baixo), Henry Gael (sax e flauta) e Hoto Jr (percussão).

Veja as composições classificadas para o festival:

"Maré" (Compositor e intérprete: Guilherme Rabelo)

"Encontro" (Compositora e intérprete: Bianca Rufino)

"Rimas" (Compositores: Haroldo Paula, Henrique Torres e Luciana Teófilo/ Intérprete: Drielly Alexandria)

"A riqueza do sertão" (Compositor e intérprete: Leonardo Luna)

"Afinal" (Compositores e intérpretes: Marquinhos Ribeiro e Caio Braga)

"Água doce" (Compositor: Paulo Maia/ Intérprete: Juliana Eva)

"Sinal de fumaça" (Compositor e intérprete: Zéis)

"Viemos do mar" (Compositor e intérprete: Alan Morais)

"Passo" (Compositor e intérprete: Caio Castelo)

"Tô sem gosto" (Compositor e intérprete: Ismael Araújo)

"Bárbaras palavras acesas" (Compositor e intérprete: Luciano Brayner)

"Tatuagem" (Compositora e intérprete: Mulher Barbada)

"Iracema" (Compositor e intérprete: Rodrigo Sanfoneiro)

"Morro da Conceição" (Compositor e intérprete: Amauri Nascimento)

"Outro caminho" (Compositor e intérprete: Daniel Lemos)

"Psicodélico da vez" (Compositor e intérprete: Jarbas Bendor)

"1998" (Compositor e intérprete: Maia Neto)

"Fila do osso" (Compositores: Paulo Araújo, Mauro Aguiar e Claudia Pontes/ Intérprete: Claudiene Albuquerque)

"Insano remendo" (Compositores: Tino Rosino e David Valente)

"Alumiar" (Compositor e intérprete: Tom Drummond)

"Então agora" (Compositor e intérprete: Di Castro)

"Gota do Sol" (Compositor e intérprete: Kelson Kizz)

"Pede pra sair" (Compositor: Márcio Cardoso/ Intérprete: Roberta Fiúza)

"Transmuda" (Compositores e intérpretes: Paulo Kalu e Andreia Vicente)

"Inúmeras mulheres" (Compositor: Ademar Pedrosa/ Intérprete: Anderson Moisés)

"Valsa Noturna" (Compositores e intérprete: Zé Roraima e Paulo José Cunha)

"Sonhador" (Compositor e intérprete: Sou Juan)

"Pedra cinza" (Compositor: Lucivan Moura/ Intérprete: Monique Gonçalves)

"Olhem para o céu" (Compositora e intérprete: Marília Lima)

"Como é que tu tá" (Compositor e intérprete: Rafael Sales)

Serviço

V Festival da Música de Fortaleza

Dias 27, 28 e 29/04, a partir das 19h, no Teatro Municipal São José (Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro). Gratuito

