WhatsApp, Instagram e Facebook caíram? Meta apresenta instabilidade

WhatsApp, Instagram e Facebook, plataformas da Meta, apresentaram instabilidade na tarde desta quarta-feira (8). As reclamações sobre a queda das redes sociais foram registradas no sistema Downdetector.

As primeiras queixas sobre instabilidade no WhatsApp tiveram início às 12h26. O pico de reclamações foi registrado às 14h26, quando 2.160 pessoas relataram problemas com a rede de mensagens instantâneas.

As reclamações com relação ao Instagram também tiveram início durante o período de 12h de hoje. O maior número de queixas de instabilidade foi registrado às 14h17, quando 325 pessoas utilizaram o Downdetector para registrar o problema.

O pico de reclamações sobre o Facebook foi às 14h, 216 pessoas acessaram a plataforma de monitoramento para reportar problemas com a rede social. Os casos iniciaram às 12h32.

Problemas mais reportados

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Os problemas mais reportados estão relacionados a questões dos sites, conexões com os servidores e com os próprios aplicativos.

Até o momento, não há uma manifestação pública da Meta sobre a instabilidade em suas plataformas.