X fica fora do ar nesta terça-feira (31)

A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade no início da noite desta terça-feria (31). A queda foi registrada por usuários na plataforma Downdetector.
O pico de ocorrência de instabilidade foi registrado às 17h44. A maioria das reclamações estão relacionadas ao próprio aplicativo, conexão com o servidor e o feed da rede social.
Às 18h29, foram registradas 21 queixas de instabilidade. A rede social tem retornado aos poucos para alguns usuários.
Sobre Downdetector
A plataforma Downdetector trabalha com a coleta e exibição de reportes de usuários sobre falhas em serviços de todo o mundo de forma clara e transparente.
Segundo o próprio sistema, os usuários visitam o Downdetector para verificar se serviços como internet, redes sociais e bancos enfrentam problemas.