X fica fora do ar nesta terça-feira (31)

Relatos sobre a queda da rede social foram registrados na plataforma Downdetector.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Março de 2026 - 19:53
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Legenda: Rede social apresentou instabilidade nessa terça-feira.
Foto: Primakov/Shutterstock.

A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade no início da noite desta terça-feria (31). A queda foi registrada por usuários na plataforma Downdetector.

O pico de ocorrência de instabilidade foi registrado às 17h44. A maioria das reclamações estão relacionadas ao próprio aplicativo, conexão com o servidor e o feed da rede social.

Às 18h29, foram registradas 21 queixas de instabilidade. A rede social tem retornado aos poucos para alguns usuários.

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Sobre Downdetector

A plataforma Downdetector trabalha com a coleta e exibição de reportes de usuários sobre falhas em serviços de todo o mundo de forma clara e transparente. 

Segundo o próprio sistema, os usuários visitam o Downdetector para verificar se serviços como internet, redes sociais e bancos enfrentam problemas.

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