X fica fora do ar nesta terça-feira (31)

A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade no início da noite desta terça-feria (31). A queda foi registrada por usuários na plataforma Downdetector.

O pico de ocorrência de instabilidade foi registrado às 17h44. A maioria das reclamações estão relacionadas ao próprio aplicativo, conexão com o servidor e o feed da rede social.

Às 18h29, foram registradas 21 queixas de instabilidade. A rede social tem retornado aos poucos para alguns usuários.

Veja também Tecnologia Trend da caricatura: saiba como criar sua imagem com IA Tecnologia Passageiras da Uber vão poder escolher motoristas mulheres em Fortaleza Tecnologia Instabilidade no Pix gera queixas em várias cidades do País nesta terça-feira (24)

Sobre Downdetector

A plataforma Downdetector trabalha com a coleta e exibição de reportes de usuários sobre falhas em serviços de todo o mundo de forma clara e transparente.

Segundo o próprio sistema, os usuários visitam o Downdetector para verificar se serviços como internet, redes sociais e bancos enfrentam problemas.