Instabilidade no Pix gera queixas em várias cidades do País nesta terça-feira (24)

Usuários relataram falhas ao tentar concluir transferências e dificuldades de acesso aos aplicativos bancários.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Março de 2026 - 13:49
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Legenda: Clientes de diferentes bancos enfrentam dificuldades para realizar transferências via Pix.
Foto: João Lima Neto/SVM.

Clientes de diferentes bancos relataram dificuldades para realizar transferências via Pix nesta terça-feira (24), com registros de instabilidade em diversas regiões do Brasil. As reclamações ganharam força nas redes sociais ao longo do fim da manhã.

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora serviços online, houve aumento significativo nas notificações a partir das 11h38. O pico de ocorrências foi registrado às 12h09, quando 662 usuários reportaram problemas.

As principais queixas partiram de cidades como Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia e Florianópolis.

Usuários relataram falhas ao tentar concluir transferências e dificuldades de acesso aos aplicativos bancários.

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Grandes bancos afetados

A instabilidade teria afetado clientes de instituições como Santander, Infinity Pay, Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Itaú, C6 Bank, Bradesco e Mercado Pago.

Até a última atualização deste texto, o Banco Central do Brasil, responsável pelo sistema Pix, não havia se manifestado sobre as falhas.

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