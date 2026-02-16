X fora do ar? Plataforma enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (16)
Usuários relataram problemas ao tentar acessar o X, anteriormente conhecido como Twitter.
O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade durante a manhã desta segunda-feira (16). Vários usuários relataram que, além de demorar a efetuar login e carregar publicações, a plataforma não estaria mostrando os posts da página principal.
O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de instabilidade sobre a rede social às 10h45, quando foram registradas 3.880 reclamações.
Ainda não se sabe o que causou o problema. No momento, algumas funções já foram normalizadas, mas a plataforma ainda apresenta lentidão e erros para carregar as publicações do feed.
Os usuários aproveitaram o retorno da plataforma para reclamar das atualizações recentes do site, que, segundo alguns deles, pioraram a usabilidade. Veja reações:
Meu Twitter bugou e eu pensando que era meu dados móveis pic.twitter.com/DghvH3WGxf— gato de schrödinger (@tl_dp01) February 16, 2026
Antigamente a gente entrava no twitter para ver se outra rede social tinha caído, agora que virou o X, essa é a própria budega que caiu. Rip twitter viu— Jackeline (@soyjackelinee) February 16, 2026
twitter caiu? elon musk para de pisar nos cabo— laauu ✦ viu o MCR !! (@poemsabao) February 16, 2026