X fora do ar? Plataforma enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (16)

Usuários relataram problemas ao tentar acessar o X, anteriormente conhecido como Twitter.

Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Legenda: Plataforma apresentou erros na manhã desta segunda-feira.
Foto: Primakov/Shutterstock.

O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade durante a manhã desta segunda-feira (16). Vários usuários relataram que, além de demorar a efetuar login e carregar publicações, a plataforma não estaria mostrando os posts da página principal.

O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de instabilidade sobre a rede social às 10h45, quando foram registradas 3.880 reclamações.

