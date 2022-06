WhatsApp deve ganhar botão para editar mensagens enviadas, diz site

O WhatsApp deve lançar um novo recurso que permite a edição das mensagens enviadas pelos usuários. Conforme o portal Tilt, do Uol, a informação foi divulgada pelo site especializado no aplicativo, o WABetaInfo, mas ainda não foi confirmada pela Meta, proprietária do app.

A nova ferramenta surge após o WhatsApp lançar recentemente a função de reagir às mensagens recebidas com emojis.

Há cinco anos, a empresa havia previsto o uso do botão que permitia a mudança dos textos enviados, mas desistiu da ideia. Agora, voltam a realizar testes para possível aplicação.

Como deve ser

A opção de editar imagem estaria disponível no menu localizado no canto superior direito. Atualmente, são oferecidas apenas as opções "Dados" e "Copiar". Com a nova ferramenta, o WhatsApp acrescentaria o botão "Editar".

Após selecioná-lo, seria possível modificar o texto, apagando ou acrescentando algo novo. Segundo o WABetaInfo, o aplicativo não deve incluir um histórico de edições.

Assim, o usuário que receber a mensagem não poderá conferir se o texto enviado é original ou se foi alterado. Porém, ainda não é possível afirmar se a ferramenta terá um tempo de uso, como a liberação para "Editar" apenas até determinado tempo de envio — cinco ou dez minutos, por exemplo.