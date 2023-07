WhatsApp anuncia recurso de mensagens de vídeo instantâneas; veja como usar

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (27), um novo recurso de mensagens de vídeo instantâneas. Com a funcionalidade, será possível gravar vídeos curtos de até 60 segundos para falar e mostrar o que quiser nas conversas.

O recurso já é bem comum no Telegram, concorrente do WhatsApp, e chamado por alguns usuários do aplicativo de "bolinha", porque os vídeos são enviados em formato de círculos.

Legenda: Vídeos serão enviados em círculos nas conversas Foto: Divulgação/WhatsApp

"O novo recurso começará a ser implementado e estará disponível a todos nas próximas semanas", garantiu a empresa, pertencente à Meta, que também gerencia o Instagram e o Facebook.

Como enviar mensagens de vídeo pelo WhatsApp?

Enviar mensagens de vídeo pelo WhatsApp será tão fácil quanto enviar mensagens de voz, segundo a empresa. Basta tocar para mudar a gravação de voz para vídeo e manter o botão pressionado para gravar. Além disso, você também poderá deslizar para cima para bloquear e gravar o vídeo com as mãos livres.

Os vídeos serão automaticamente reproduzidos no modo silencioso quando forem abertos em uma conversa. O som só será ativado ao tocar na "bolinha".

Como todas as mensagens no WhatsApp, as de vídeo também são protegidas com criptografia de ponta a ponta.