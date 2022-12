Vivo fora do ar? Usuários relatam queda de sinal de operadora

Usuários da operadora Vivo estão relatando problemas de recepção de sinal da empresa, na manhã desta quinta-feira (1º).

Na plataforma Downdetector, portal especializado em registros de reclamações de serviços de internet, foram registradas pelo menos 2.880 notificações de usuários relacionados ao problema.

Conforme plataforma, além da ausência de sinal telefônico, usuários reclamam de problema no fornecimento de internet fixa.

No Twitter, usuários reclamam do problema com a operadora. "Vivo morreu em Fortaleza-Ce? Sem sinal e app fora do ar?", escreveu uma cliente do Ceará na rede social.

Serviços estão sendo normalizados

A Vivo informou, por meio de nota, que identificou uma instabilidade em um equipamento da própria rede, "que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa".

Assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente, disse a Vivo.