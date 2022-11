Twitter desativa política de desinformação sobre a Covid-19

A política de controle à desinformação sobre a Covid-19 no Twitter foi desativada pela rede social. O fim da rede de ações, que punia contas que disseminassem informações falsas, ocorreu no último dia 23 de novembro, segundo o suporte do site.

Na página oficial que atualizou o status da política, não foi indicado o motivo para o encerramento da medida. No entanto, a decisão está sendo atribuída à gestão polêmica de Elon Musk, que comprou a empresa e tem feito diversas mudanças no gerenciamento da rede e de funcionários.

A política estava em vigor no Twitter desde o dia 18 de março de 2020. Desde que foi implantada, conforme os dados divulgados pela empresa, apontam que mais de 11 mil perfis foram suspensos e cerca de 97 mil conteúdos foram removidos.

"À medida que a comunidade global enfrenta a pandemia do COVID-19, o Twitter está ajudando as pessoas a encontrar informações confiáveis, conectar-se com outras pessoas e acompanhar o que está acontecendo em tempo real", dizia o Twitter sobre a política.