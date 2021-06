Vazamento de 8,4 milhões de senhas é divulgado por fórum hacker

Um grupo hacker divulgou, nesta segunda-feira (7), arquivo contendo mais de 8,4 bilhões de senhas a nível mundial. O vazamento de senhas pode ser considerado o maior da história, segundo o Cyber News, site especializado em segurança online.

Documento de texto com 100 GB tem combinações de códigos de seis a 20 caracteres. Senhas tipo ASCII (linguagem unificada para computadores) e com espaços em branco não integram o vazamento. As palavras-passe teriam sido reunidas ao longo de vários anos, sendo fruto de vazamentos anteriores.

O usuário que postou as senhas afirmou que o arquivo continha 82 bilhões de códigos. No entanto, levantamento feito pelo Cyber News averigou que, na verdade, são 8.459.060.239 senhas.

Vazamento está sendo chamado de "RockYou2021", em referência a última maior brecha de segurança mundial, divulgada em 2009, quando mais de 32 milhões de senhas foram vazadas.

E se minha senha tiver sido vazada?

A plataforma Cyber News disponibiliza uma ferramenta que permite checar se alguma de suas senhas, associadas a e-mails ou telefones, apareceram em bases de dados vazadas.

No entanto, como medida de segurança, é indicado que, quando se tem uma brecha tão grande como a anunciada nesta semana, usuários procurem trocar seus códigos. O site de cibersegurança indica ainda que se criem senhas fortes.

A habilitação da autenticação de dois fatores, quando existente, também deve ser acionada, além do já conhecido cuidado com arquivos e links na web que possam ser prejudiciais.