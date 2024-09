Usuários relatam que X voltou a ficar fora do ar nesta quinta-feira (19)

Após o "reaparecimento" da rede social X, usuários da plataforma apontaram instabilidade nos sistemas nesta quinta-feira (19). No DownDetector, sistema que monitora em tempo real problemas e falhas em diferentes tipos de serviços, a presença de erro no login do aplicativo se tornou uma das principais reclamações.

Às 10h27, foi registrado um pico de 93 notificações no relatório sobre o X. “Agora acabou-se, está dando erro ao entrar no X. Não consigo chegar à página principal, demorou muito tempo para responder”, relatou um usuário na sessão de reclamações.

A rede social retornou após fazer uma mudança técnica que permitiu driblar o bloqueio judicial de que é alvo no Brasil, ao realizar uma alteração de endereços de IP do aplicativo. A informação foi compartilhada nessa quarta-feira (18), pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint).

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) emitiu uma nota contrária à postura da plataforma. “Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar o mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), com o restabelecimento do bloqueio. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da Agência as providências cabíveis”, reforçou a agência.