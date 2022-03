Usuários da operadora Claro reclamam de instabilidade em serviços

Usuários da operadora Claro reclamaram no Twitter, na tarde de quinta-feira (10), de instabilidade nos serviços de internet e chamadas. A plataforma Downdetector, especializada em registros de quedas de serviços, somou 77 notificações de clientes da operadora, às 13h47.

Ao todo, 47% das reclamações são sobre serviço de internet, 35% chamadas telefônicas e 18% falha geral.

No Twitter, um usuário informou passar duas horas esperando o retorno dos serviços da operada: "Qual o motivo da claro tá fora de redes ou fora do ar já faz duas horas? Alô diretoria da claro! os clientes querem saber, ok?".



Um outro cliente reclamou em rede social sobre serviço de internet: "O 4G e o telefone de vocês também não tá funcionando?".

Legenda: Mensagem em aparelho sobre queda de serviço Foto: VC Repórter/WhatsApp

Alguns usuários estão com uma mensagem informando problema na rede nos smartphones. "Temporariamente desativado para sua operadora".

A operadora não se manifestou nas redes sociais sobre os problemas relatados pelos usuários.