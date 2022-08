Twitter libera 'roda' para todo mundo; saiba como usar o recurso

O Twitter anunciou, nesta terça-feira (30), a liberação da "Roda" para todos os seus usuários. O recurso, que estava em fase de testes desde maio, permite a cada perfil selecionar até 150 seguidores para ver tweets exclusivos.

A função se assemelha ao "Melhores Amigos" do Instagram. Os seguidores que veem os tweets da "Roda" podem interagir normalmente com quem os escreveu. No entanto, não podem dar "retweet". É o único recurso desabilitado.

Devido à alta quantidade de pessoas utilizando o recurso, o Twitter informou que é possível que o primeiro acesso "demore um pouco". "Já estamos de olho nisso e, em breve, todo mundo poderá tweetar para a rodinha", garantiu a rede.

Como usar a "Roda" do Twitter

Clique no botão de "criar um tweet";

Em cima da caixa de texto, altere a configuração "todos os seguidores" para "Roda do Twitter";

Escreva o tweet e publique.

A "Roda" pode ser editada a qualquer momento pelo usuário, mas nela só cabem 150 seguidores.