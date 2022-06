Spotify caiu? Usuários do streaming reclamam de instabilidade nesta terça-feira (21)

O Spotify apresentou instabilidade e até caiu para alguns usuários no começo da noite desta terça-feira (21), Nas redes sociais, foram registradas reclamações de contas de vários países.

Na plataforma DownDetector, há notificações de problemas no streaming de áudio, no aplicativo e também no site para computador. A pesquisa de músicas, por exemplo, foi uma das afetadas.

O serviço parece estar sendo restabelecido para algumas pessoas, mas a experiência no streaming ainda é instável. O Spotify não chegou a se pronunciar sobre o problema.