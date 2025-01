Saiba quem é Liang Wenfeng, o fundador da DeepSeek

O DeepSeek, aplicativo chinês de chatbot de inteligência artificial (IA), foi criado pelo prodígio da tecnologia e das finanças Liang Wengfeng. Ele nasceu em 1985, se formou em engenharia na prestigiosa Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, onde diz ter se convencido de que a IA "mudaria o mundo".

Liang passou anos tentando aplicar a IA em vários campos, de acordo com uma entrevista que deu no ano passado ao site chinês Waves.

Legenda: Plataforma Deepseek é gratuita Foto: Reprodução/Deepseek

Por volta de 2015, o chinês fundou a High-Flyer, empresa de investimentos especializada no uso de IA para analisar as tendências do mercado de ações. A técnica dele permitiu que o serviço atingisse dezenas de milhares de yuans de ativos sob gestão — tornando-a um dos principais fundos de cobertura quantitativos da China.

"Nós simplesmente fazemos as coisas em nosso próprio ritmo, calculamos os custos e os preços. Nosso princípio não é subsidiar [o mercado] ou gerar lucros enormes", explicou Liang.

Assim como o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do Google, o Deepseek responde perguntas sobre qualquer assunto. O serviço foi treinado com dados até outubro de 2023

Embora pareça ter surgido do nada, a Deepseek está sediada em Hangzhou, uma metrópole no leste da China onde se encontram vários dos gigantes da tecnologia do país, o que lhe rendeu o apelido de "Vale do Silício chinês".

Baixo investimento e grande preocupação aos Estados Unidos

O bot de conversação R1 da DeepSeek surpreendeu os especialistas com o desempenho e custo-benefício, considerando os baixos custos de desenvolvimento. Além disso, a China exaltou sua suposta capacidade de contornar as sanções dos EUA destinadas a bloquear o acesso aos sofisticados chips necessários para a revolucionária Inteligência Artificial (IA).

Veja também Tecnologia DeepSeek conquista o topo nos EUA e desbanca ChatGPT da OpenAI como líder em downloads; conheça o app Tecnologia O que é o DeepSeek? Entenda o 'ChatGPT chinês' que pode revolucionar mercado de IA

Na segunda-feira (27), o surgimento da DeepSeek abalou as bolsas e provocou um colapso na cotação da fabricante de semicondutores americana Nvidia em Wall Street, cujas perdas alcançaram cerca de US$ 600 bilhões (R$ 3,53 trilhões) em valor de mercado. O índice tecnológico Nasdaq da Bolsa de Nova York encerrou a sessão com uma queda de 3,07%.

Após despencar mais de 17% na segunda-feira ao final do pregão, nesta terça-feira pela manhã a ação da Nvidia parecia se recuperar, registrando alta de 2,8%, mas ainda muito abaixo dos níveis da semana passada.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.