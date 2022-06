Projeto exibe hotel voador capaz de ficar anos sem pousar; veja vídeo

"Um hotel futurista acima das nuvens", capaz de comportar 5 mil hóspedes, sem precisar pousar por anos. Este é o conceito do Sky Cruise, o projeto de uma mega aeronave com a finalidade de hospedagem que foi apresentado por um de seus criadores, o comunicador científico Hashem Al-Ghaili, no YouTube. As informações são do Extra.

O grande empreendimento é uma mistura de embarcação de cruzeiro e estação espacial e, conforme os criadores, "nunca ficaria sem combustível", permanecendo no ar por anos.

Pilotado por inteligência artificial (IA), o hotel voador teria sua própria torre de observação em forma de disco, onde os passageiros poderiam ver as paisagens ao redor, nas alturas, "acima das nuvens", como explica o vídeo publicado por Al-Ghaili.

Assista:

Motores elétricos

Segundo o vídeo, o Sky Cruise teria 20 motores elétricos, responsáveis pela propulsão da estrutura, alimentados apenas por um "pequeno reator nuclear" trabalhando sob reação de fusão altamente controlada.

Qualquer turbulência ou outro tipo de problema durante os voos seriam previstos e analisados pela IA do veículo futurista.

O projeto anuncia, ainda, que os hóspedes voariam para o hotel em jatos comerciais ou particulares e deixariam o local da mesma forma. Além disso, todos os reparos do veículo seriam feitos no ar.