Pix da Nubank fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta sexta (22)

Usuários do banco digital Nubank perceberam, na tarde desta sexta-feira (22), problemas para efetuar transferências via Pix. O próprio aplicativo estaria avisando aos clientes que o recurso está "fora do ar".

Segundo o site Downdetector, que reúne relatos de instabilidades em diferentes serviços, as reclamações aumentaram consideravelmente após as 15 horas (horário de Brasília), atingindo o pico de 331 reclamações às 16h54min.

Procurada pelo Estadão para explicar os motivos da falha, a empresa disse lamentar o ocorrido e informou que estava tomando providências para solucionar o problema o mais rápido possível. O periódico paulista lembrou ainda que, nesta quinta (21), o Nubank anunciou uma nova funcionalidade que deve permitir compras parceladas no pagamento no Pix.

Dificuldade para fazer transferência via Pix

Nos comentários do Downdetector, os usuários do aplicativo foram unânimes ao reclamar das transferências via Pix.

"Dinheiro já não está rendendo aquelas coisas no Nubank e ainda me deixa Pix fora do ar, querem mesmo perder cliente!", reclamou um. "Toda semana a mesma dor de cabeça", reclamou outro.

O problema também repercutiu nas redes sociais. No Twitter, vários usuários disseram que o problema tem sido recorrente.