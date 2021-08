A Microsoft liberou, nessa quinta-feira (19), a primeira ISO do Windows 11 Sinder Preview, que permite a instalação do sistema "do zero" ou atualização local. Até então, esse processo era feito apenas por configuração manual no Windows Update.

Segundo o Windows Insider, a instalação via ISO ganhou um novo design planejado para "criar entusiamo pelo Windows 11 a partir do momento em que você liga um novo PC".

"Adicionamos a capacidade de nomear seu PC também durante a experiência de configuração. O Get Started é um novo aplicativo de experiência de primeira execução que o ajudará a configurar rapidamente um novo PC", explica.

Outras mudanças

Outra novidade é que a Build 22000.160 traz um novo aplicativo do relógio já preparado para o Focus Sessions. Este recurso apresenta opções para o usuário evitar a perda de concentração durante o trabalho.

No entanto, a Microsoft ainda está testando a capacidade de ver estimativas de quanto tempo uma reinicialização levaria em lugares como o menu liga/desliga em Iniciar, notificações de reinicialização, na página Configurações do Windows Update e dentro do ícone do Windows Update.

"Estamos fazendo um pequeno ajuste para este recurso para que seja exibido apenas em PCs com SSDs. Se o seu PC tiver um HDD padrão, você não verá mais estimativas. Esperamos trazer estimativas de volta para PCs com HDDs assim que resolvermos mais alguns bugs.

Como baixar

O uso do Windows 11 deve ser feito mediante inscrição no programa Windows Insider. O sistema da Microsoft impõe como requisito mínimo que o computador tenha processador dual-core de 64 bits, com clock de pelo menos 1GHz, 64 GB ou mais de espaço livre em disco (a partir de 32GB para Windows 10), 4 GB de RAM.