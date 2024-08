Lucros da Meta sobem, e fortuna de Mark Zuckerberg aumenta quase US$ 10 bilhões

O grupo americano Meta obteve um lucro de 13,5 bilhões de dólares (R$ 76,4 bilhões, na cotação atual) no segundo trimestre do ano. Com o resultado de quarta-feira (31), a fortuna do fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, aumentou nesta quinta-feira (1º) em quase US$ 10 bilhões.

Agora, a fortuna do estadunidense é de US$ 174,5 bilhões, ocupando o 4º lugar de pessoas mais ricas do mundo, segunda revista Forbes.

Dono da Tesla e de outros negócios, Elon Musk lidera a lista com US$ 232,1 bilhões.

O resultado supera as expectativas do mercado e provoca um aumento dos preços das ações da companhia. A Meta, empresa matriz das redes sociais Facebook e Instagram, informou que as receitas nesse trimestre foram de 39 bilhões de dólares (R$ 220 bilhões), 22% a mais que no mesmo período do ano passado.

"Tivemos um trimestre forte, e a Meta AI está a caminho de se tornar o assistente de inteligência artificial mais usado do mundo ao final do ano", assinalou o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

A empresa também informou que para o terceiro trimestre acredita em uma receita na faixa de US$ 38,5 bilhões a US$ 41 bilhões.