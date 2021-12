Doodle celebra a história da pizza com quebra-cabeça interativo

Um dos pratos mais populares do mundo, a pizza ganhou um Doodle interativo do Google nesta segunda-feira (6), quando a iguaria completa 14 anos na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Para celebrar a data, a plataforma criou um quebra-cabeça que desafia os usuários fatiarem pizzas com algumas das coberturas mais "amadas de todo o mundo". Entre os sabores, estão Marguerita (queijo, tomate e manjericão); Pepperoni (queijo e pepperoni); Molho branco (queijo, molho branco, cogumelos e brócolis) e Calabresa (queijo, calabresa, cebola e azeitonas pretas).

"Mas fique de olho nas coberturas solicitadas e no número de fatias. Quanto mais preciso for o pedido, mais estrelas você ganha", orienta o Google.

Legenda: Outros sabores apresentados no quebra-cabeça do Doodle Foto: Reprodução/Google

História da pizza

Embora o pão achatado com cobertura tenha sido consumido por séculos em civilizações antigas do Egito a Roma, a cidade de Nápoles, no sudoeste da Itália, é amplamente considerada o local de nascimento da pizza no final do século XVIII.

Atualmente, segundo o Google, cerca de cinco bilhões de pizzas (350 fatias por segundo apenas nos EUA) são consumidas internacionalmente a cada ano.