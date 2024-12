ChatGPT fora do ar? Usuários relatam instabilidade e erros no acesso nesta quinta (26)

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial (IA), está fora do ar. A plataforma apresentou instabilidade para alguns usuários na tarde desta quinta-feira (26). No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram aproximadamente às 15h21. O pico de notificações foi às 15h51, com mais de 2 mil registros de problemas.

Internautas relataram erros ao tentar acessar a ferramenta nesta tarde. No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

Usuários brasileiros e de outras nacionalidades usaram as redes sociais para expor os problemas da plataforma, demonstrando que a instabilidade atingiu mais países.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o serviço irá voltar à normalidade.

Veja relato de usuários