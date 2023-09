Canva fora do ar? Usuários relatam problemas na plataforma de design

O Canva, plataforma online de design gráfico, está fora do ar na manhã desta sexta-feira (1º). De acordo com o DownDetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, o pico de reclamações de usuários sobre o sistema foi às 10h.

Neste momento, ao entrar no site, o usuário se depara com a mensagem "500: erro no servidor". Além disso, também estão sendo relatadas dificuldades para acessar o aplicativo no smartphone.

Legenda: Mensagem de erro que aparece na página inicial do Canva Foto: Reprodução

Repercussão nas redes sociais

No 'X', o antigo Twitter, usuários da plataforma repercutem o problema.

"Canva fora do ar é tão desesperador quanto a chegada do fim do mundo", disse um. "Canva fora do ar e eu aqui precisando fazer minhas artes. Preciso entregar um projeto hoje", lamentou outro.