Polícia prende esposa de advogado assassinado e mais três pessoas em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na manhã desta terça-feira (12), quatro pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, de 42 anos, morto por disparos de arma de fogo em Aracaju, no mês passado. Segundo informações do g1, entre os presos está a esposa da vítima.

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os detidos foram conduzidos para unidades policiais, onde serão ouvidos ao longo do dia.

O crime

José Lael foi morto em 19 de outubro no bairro Jardins, na zona Sul de Aracaju. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, dois homens desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro do advogado, onde ele estava com o filho. Ambos foram baleados e socorridos, mas José Lael não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde do filho.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil está à frente das investigações.

Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) afirmou que formou uma comissão especial de defesa das Prerrogativas e de direitos humanos para que acompanhe cada fase das investigações.