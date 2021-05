Incêndio atinge ala de tratamento da Covid-19 e deixa feridos em hospital de Sergipe

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta sexta-feira (28), o Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju, Sergipe. Cerca de 60 pacientes da ala de tratamento da Covid-19 estão sendo transferidos da unidade. A Secretaria Municipal da Saúde informou que as chamas foram controladas, mas há feridos. As informações são do G1.

A suspeita inicial é que o fogo tenha começado em um ar-condicionado do setor que cuida dos pacientes infectados com o novo coronavírus.

"Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares", relatou o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz, ao portal de notícias.

Paciente, funcionários e acompanhantes que inalaram fumaça e passaram mal estão sendo atendido por uma força-tarefa com profissionais de Saúde, que foi montada na área externa da unidade hospitalar.

"Estamos analisando com equipe técnica para saber onde ocorreu. O fogo já foi controlado. A preocupação agora é deslocar esses pacientes a outras unidades para receber em tratamento", disse o assessor de comunicação da unidade, Elder Santos.

Os pacientes estão sendo levados para os hospitais de Urgência de Sergipe, da Polícia Militar, Joel Patrício, Santa Isabel, e Cirurgia.

Até quinta-feira (27), 10 pessoas esperavam na unidade por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o boletim epidemiológico sobre a Covid-19, fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao hospital com cilindros de oxigênio. A Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no local.

Opções de desvios

Uma operação emergencial de trânsito nas proximidades da unidade de saúde e também no entorno do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), local para onde a maioria dos pacientes está sendo transferida, foi montada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT).

O órgão orienta que os condutores evitem trafegar pelas seguintes vias: