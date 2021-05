Avião cai em Aracaju e deixa uma pessoa morta nesta quinta-feira (6)

Um avião de pequeno porte caiu em Aracaju, capital do Sergipe, e deixou uma pessoa morta nesta quinta-feira (6). O monomotor despencou no bairro Atalaia, em um região de manguezal.

A aeronave ficou totalmente submersa na área do mangue.

A vítima foi o piloto da aeronave, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Sergipe (SSP-SE). Avião apresentou problemas logo após decolar do aeroporto de Aracaju. As informações são do portal Uol.

De acordo com a SSP-SE o piloto tinha como destino final a cidade Unaí, em Minas Gerais.