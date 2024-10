Thabatta Pimenta é a primeira vereadora travesti eleita em Natal

Mãe atípica e travesti, Thabatta Pimenta foi a vereadora eleita mais votada em Natal, no pleito municipal de 2024, ocorrido nesse domingo (6). A parlamentar, filiada ao Psol, acumula mais de 927 mil seguidores nas redes sociais. É a primeira vez que uma travesti é eleita para Câmara Municipal da Capital do Rio Grande do Norte.

"Já da pra dizer: primeira travesti eleita na história de Natal", escreveu no Instagram. A parlamentar recebeu 7.085 votos na capital do RN, sendo também a 6ª mais votada entre os outros vereadores eleitos. No pleito de 2020, Thabatta foi eleita para o mesmo cargo, mas no município de Carnaúba dos Santos.

Diversos famosos comemoraram a vitória da parlamentar. "Vitória! Axé", escreveu o ex-BBB Fred Nicácio. "Gigante", comentou Alexia Brito, a Bota Pó. "Deus abençoe e te dê sabedoria sempre", desejou Ricardo Alface. Nas redes sociais, ela se descreve como "influenciadora, ativista e mãe atípica".

Bandeira

Com o falecimento da mãe, vítima de Covid-19, a influenciadora ficou responsável por cuidar do irmão Ryan, por quem é chamada de "irmãe". Por ter dificuldades de acessibilidades, a parlamentar adicionou a bandeira das pessoas com deficiência em sua agenda política.

A vereadora foi a única do Brasil a confeccionar material de campanha em braille. "As pessoas com deficiência visual também precisam que a informação chegue até elas, para que possam também votar consciente naqueles que realmente se colocam por eles e por todas as pessoas que precisam de voz e vez", escreveu nas redes sociais.