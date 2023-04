Prefeito de São José do Campestre, no RN, é morto a tiros na própria casa

O prefeito de São José de Campestre, Joseilson Borges da Costa, mais conhecido como Neném Borges, foi assassinado no fim da noite dessa terça-feira (18) no município do Rio Grande do Norte. O gestor de 43 anos era agricultor e faria aniversário no próximo dia 1º de maio. Ele deixou esposa e dois filhos.

O gestor foi morto na própria casa, após ser alvejado por três disparos de arma de fogo na região do rosto, conforme informações do portal G1. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso.

A Polícia informou à publicação que o homicídio aconteceu por volta das 23h, quando um indivíduo entrou na residência da vítima, ao encontrar o portão aberto. Então, atingiu o prefeito, que estava deitado no sofá de casa.

Havia outros familiares dele na casa no momento do crime, mas eles não foram atingidos. Em seguida, o criminoso fugiu.

O corpo de Neném Borges foi recolhido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Natal, a 100 km de São José de Campestre. A Polícia detalhou que as balas usadas no assassinato são de calibre 38.

Vida política

Joseilson Borges da Costa exercia o segundo mandato como prefeito do município potiguar, após ser reeleito pelo partido MDB em 2020.

A primeira vez que assumiu a Administração de São José de Campestre foi em 2018, quando era presidente da Câmara Municipal, após o mandato da prefeita e da vice-prefeita da cidade, Maria Alda Romão Soares e Eliza Assis de Oliveira Borges, ser cassado por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico.

Naquele mesmo ano, ele foi eleito para o cargo do Executivo durante o pleito suplementar.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.