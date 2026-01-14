MP apura caso de jovem que usou farda nazista em festa de formatura

O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou procedimento para apurar o caso de um adolescente que compareceu a uma festa de formatura usando um traje com referências ao regime nazista, em Mossoró (RN).

O episódio ocorreu no sábado (10), durante o baile de formatura do curso de Medicina de uma faculdade particular, e ganhou repercussão nas redes sociais após a circulação de imagens do adolescente.

A reportagem tentou contato com telefônico com a família do adolescente, mas as chamadas não foram atendidas nesta quarta-feira (14).

Veja também Rio Grande do Norte Passageiro é preso pela PF por falsa ameaça de bomba em voo no RN Rio Grande do Norte Policiais penais são afastados após suspeita de agredir homem que espancou namorada com 60 socos

Como era a roupa usada pelo garoto?

Conforme imagens da festa que circularam nas redes sociais, o garoto utilizava um blazer cinza com insígnias aplicadas no peito e nos ombros, com símbolos em formato de cruz e uma águia estilizada.

A roupa também incluía calça em tom verde-acinzentado e botas pretas de cano alto, compondo um traje semelhante ao uniforme militar associado ao nazismo.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil, previsto em lei desde 1989, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Como se tratava de um adolescente, é considerado um ato infracional análogo ao crime.

Entre os símbolos no peito usado pelo adolescente, estava a cruz de ferro, condecoração militar alemã instituída no período do Terceiro Reich.

MPRN recebeu inúmeras denúncias

Em nota divulgada no portal do MPRN, o órgão informou que — por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Mossoró — abriu procedimento extrajudicial para coletar informações preliminares, identificar os envolvidos e analisar as provas reunidas.

O órgão destacou que recebeu diversas representações pela plataforma oficial de denúncias, que foram reunidas em um único procedimento para otimizar a apuração.

Após as diligências, será avaliada a eventual responsabilização do adolescente e/ou de seus responsáveis.

O MP ressaltou ainda que o caso tramita em segredo de justiça, por envolver possível ato infracional atribuído a adolescente. A instituição alertou que a divulgação de imagens, vídeos que exponham o rosto ou a identificação do menor é vedada, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo gerar sanções administrativas.

Faculdade afirma que baile não foi evento oficial da instituição

A Facene Mossoró divulgou nota pública de repúdio após a repercussão do episódio ocorrido durante o baile de formatura da turma de Medicina.

No comunicado, a instituição classificou a manifestação como repugnante e afirmou que o uso de símbolos associados ao regime nazista afronta valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que norteiam a faculdade.

A instituição ainda destacou que o baile de formatura não foi organizado, promovido ou financiado pela Facene Mossoró e não tinha caráter oficial. Mesmo assim, a faculdade lamentou o ocorrido e o impacto ofensivo causado.

Por fim, a faculdade informou que adotará medidas para reforçar a comunicação com formandos e com a comunidade sobre a inexistência de vínculo institucional com eventos privados, revisar orientações relacionadas ao uso de espaços e parcerias externas e cooperar com os organizadores do baile para apurar os fatos e evitar a repetição de episódios semelhantes.