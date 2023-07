Homem foragido pelo sequestro de irmã do jogador Hulk é preso no RN; relembre caso

Um dos homens condenados pelo sequestro de Angélica Aparecida Vieira de Sousa, irmã do jogador de futebol Hulk, foi preso na noite do último domingo (9). A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Conforme o Uol, José Éliton de Melo Santos estava foragido desde 2012, época em que ocorreu o crime.

Ele foi encontrado na praia de Porto do Mangue, em Areia Branca, por agentes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) da PM. José Éliton logo foi encaminhado para a delegacia de Mossoró.

Apesar de ter ficado foragido por mais de uma década, havia um mandado de prisão aberto no nome de Éliton no banco de mandados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A pena pelo sequestro era de cinco anos e seis meses em regime fechado. O mandado ia expirar no começo de agosto.

Relembre o sequestro

Angélica Aparecida foi sequestrada em 6 de novembro de 2012, em Campina Grande, com o grupo pedindo 300 mil reais em resgate. Na época, José Éliton foi responsável por libertar Angélica do cativeiro ao ser convencido de que ela pagaria 10 mil reais por fora.

O irmão dela, o jogador Hulk, estava trabalhando na Rússia. Após ser solta, a polícia afirmou que Angélica estava tentando proteger ele em depoimento.

A polícia detalhou que o crime foi planejado pelo dono do restaurante em que Angélica estagiava como nutricionista, Hélio Pereira da Silva, e pelo então candidato a vereador pelo PSD, Rodolfo Sifrônio. Ambos estavam com problemas financeiros.

"Cada um devia mais de R$ 100 mil. Hélio porque o restaurante estava quebrado e Rodolfo por dívidas de campanha. Hélio confessou que os dois, há um mês, discutiam o problema e brincaram que deviam roubar um banco. Justo nessa hora a vítima, Angélica, entrou no restaurante e um disse para o outro: 'Olha nosso banco aí'", disse o delegado da Polícia Civil, André Rabelo.