Governo decreta lockdown no Rio Grande do Norte por 14 dias

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), decretou isolamento social rígido por 14 dias. A medida entra em vigor a partir deste sábado (20) e segue até o próximo 3 de abril. No período, poderão abrir somente as atividades consideradas essenciais.

O decreto com mais detalhes ainda será publicado nesta quarta-feira (17). A gestora ponderou que a medida era necessária para evitar a série de mortes e o colapso do sistema de saúde.

"Eu sei dos impactos que essas medidas têm para trabalhadores, empresários e para as famílias de vulnerabilidade social. Mas, neste momento, nós não temos escolha. São vidas", disse em entrevista ao jornal local RN2.

"Nós abrimos leitos e mais leitos para pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Norte, mas está provado, no Brasil e mundo afora, que não basta abrir leitos de UTI. Há necessidade dessas medidas preventivas", frisou.

A taxa de ocupação chegou a 97% nos hospitais do Estado.

O Rio Grande do Norte atingiu a marca de 4 mil mortes por Covid-19 nesta quarta. Ao todo, foram confirmados 182.399 casos da doença desde o início da pandemia do novo coronavírus.