Dois homens morrem após queda de girocóptero no Rio Grande do Norte

Dois homens morreram na queda de um girocóptero nesta segunda-feira (21) entre os municípios de Grossos e Tibau, no litoral do Rio Grande do Norte (RN). A acidente aconteceu por volta das 16h30 e as mortes oram informadas pela Polícia Militar do RN.

Segundo o g1, as vítimas são Flavius Neves, 66, piloto e dono do girocóptero, natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina; e Geraldo Francisco da Silva, 42, natural de Olho d'Água, Paraíba.

A aeronave era usada para passeios de turismo na região.

Os homens chegaram a ficar presos às ferragens, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O local da queda foi na praia de Areias Alvas.

O girocóptero é uma aeronave que voa com o empuxo de um motor traseiro com hélice e tem um rotor igual ao do helicóptero. A pressão do vento neste rotor e a que cria a sustentação para o voo.

