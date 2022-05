Caso Bruna: funcionária é assassinada após suspeito pedir para ela baixar a cabeça

Uma funcionária de uma loja de variedades, identificada como Ana Bruna Rodrigues, de 22 anos, foi morta enquanto trabalhava, na última sexta-feira (29), no Centro de Parnamirim, Região Metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. O suspeito não roubou o local.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o indivíduo, com o rosto encoberto e usando boné e roupas pretas, entrou no comércio e, após localizar a vítima e pedi-la que baixasse a cabeça, efetuou disparos contra ela. Na ocasião, a jovem não reagiu.

Legenda: Suspeito pediu que vítima baixasse a cabeça antes de atirar Foto: reprodução

Nenhum produto da loja foi roubado pelo homem, que fugiu logo após o crime em uma motocicleta de cor preta. Segundo a Polícia Militar informou ao portal G1, a Polícia Civil deve investigar o fato, que possui características de execução.

A corporação militar foi chamada e isolou a área, realizou buscas na região pelo suspeito, mas não o encontrou.

Grande Natal registra seis homicídios no mesmo dia

Além do assassinato de Bruna Rodrigues, foram registradas ainda outras cinco mortes na Grande Natal no período de menos de quatro horas na última sexta-feira. As informações são do G1.

Três delas aconteceram em um bar no bairro Redinha, Zona Norte da Capital. O local havia sido inaugurado na mesma semana, dia 24 de abril.

Outro homicídio foi registrado no bairro Nordeste. Um motociclista morreu após ser perseguido, derrubado por um carro e atingido por um tiro. A Polícia Civil declarou que investigará se o caso foi provocado por uma discussão de trânsito.

Já em Macaíba, cidade da Região Metropolitana, um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo. Na ocasião, a companheira e o filho dele também foram baleados e precisaram ser socorridos em uma unidade de saúde do município.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste