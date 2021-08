Broca se solta durante atendimento de dentista e objeto para no pulmão de paciente no RN

Uma paciente de 55 anos passou por complicações após uma consulta ao dentista no Rio Grande do Norte. Ela engoliu uma broca durante a extração de um dente, no último dia 26 de julho. Ela permanece com o material alojado no pulmão desde então, já tendo perdido cerca de 10 kg desde o ocorrido. As informações são do portal G1.

O caso ocorreu no município de Lajes, na região Central do estado. A paciente, identificada como Iolanda Mariano de Melo Simplício, sente muitas dores, conforme o filho dela, Rohnhalyson Mariano. Ele indica que a Secretaria Municipal de Saúde deu assistência para realização de exames, mas a mãe já está nessa situação há quase um mês.

"A gente foi para Natal inúmeras vezes com ela para fazer tomografia, raio-X, hemograma, risco cirúrgico, mas até agora nada. Já são quase 29 dias e praticamente não temos resposta", lamentou o filho da paciente, pedindo uma solução para o caso. "É um corpo estranho que está dentro do pulmão dela".

Cirurgia marcada não ocorreu

A Prefeitura de Lajes comunicou que a cirurgia da paciente chegou a ser marcada para o dia 11 de agosto, mas não ocorreu porque um dos equipamentos necessários no procedimento quebrou.

A gestão municipal indicou ainda se preparar para fazer a cirurgia de forma particular. No momento, orçamentos estão sendo analisados para o procedimento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o dentista responsável pelo acidente foi afastado e não voltará a trabalhar no município. Profissional substituto já está sendo providenciado para a localidade.

Situação pode ocorrer

O professor Laércio Melo, do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ressaltou ao G1 que essa situação pode ocorrer em consultórios odontológicos.

"A principal causa é a não adaptação entre a caneta de alta rotação, que é o motor que o cirurgião dentista utiliza na realização de procedimentos odontológicos, com a broca. A partir dessa não adaptação, é possível o paciente acidentalmente broncoaspirar esse instrumento", explicou o docente.

Ainda segundo Melo, existem medidas preventivas para evitar esse tipo de incidente: "A primeira delas é sempre o profissional verificar essa real adaptação entre a broca e a caneta; a segunda é utilizar um lençol de borracha separando essa área que está sendo tratada com a região de orofaringe", salienta.