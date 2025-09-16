Britânica de dois anos viraliza após reproduzir expressões típicas do Nordeste

Milla Faizey, de 2 anos, nasceu em Londres, mas tem chamado atenção nas redes sociais por repetir expressões típicas do Nordeste brasileiro usadas pela mãe. Ela é filha de Leticia Faizey, natural de Natal (RN), que se mudou para a Inglaterra após conhecer o marido britânico.

O vídeo que ganhou repercussão foi publicado no perfil de Leticia com o título “Minha inglesinha nordestina de 2 anos” e já ultrapassou 500 mil visualizações. Nas imagens, a menina compara expressões em inglês e em “nordestinês”.

A mamãe não fala harry up, a mamãe fala ‘cuida, cuida'", diz Milla em um dos momentos.

Segundo Leticia, a familiaridade da filha com as expressões regionais se intensificou durante uma viagem ao Brasil, em abril deste ano. “Em duas semanas no Brasil, ela já estava falando tudo”, contou a mãe. Hoje, a família, que também inclui José, de 11 meses, e o pai britânico, vive em Cotswolds, no interior da Inglaterra.

No Instagram, onde reúne mais de 10 mil seguidores, Leticia compartilha a rotina da família bilíngue. Milla é presença constante nos vídeos e, em algumas publicações, chega a responder perguntas enviadas pelos seguidores com o auxílio da mãe.

Os comentários no vídeo destacam a desenvoltura da criança entre diferentes idiomas e sotaques. “Tão pequenininha e já fala três idiomas: inglês, português e nordestino”, escreveu um internauta. Outro resumiu: “Muito fofa e inteligente”.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*