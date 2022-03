Motorista embriagado é preso com índice de álcool 47 vezes acima do limite no Piauí

Um motorista embriagado, de 49 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta segunda-feira (28), na BR-135, localizada no município de Cristino Castro, no Piauí.

Na ação, os policiais notaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez e, ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, o homem afirmou ter feito ingestão de bebida alcoólica. Além disso, o licenciamento do veículo estava em atraso desde o ano de 2016.

Teste de etilômetro

Durante o teste, constatou-se o teor de 1,90 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice 47 vezes acima do limite regulamentar — o que configura crime de trânsito.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil de Bom Jesus para realização dos procedimentos cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio da PRF devido ao licenciamento em atraso.

Álcool e direção

A Polícia alerta que os efeitos do álcool no organismo podem provocar sonolência, falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora, visão e audição alteradas, perda de reflexos, entre outras características que afetam a condução do veículo.