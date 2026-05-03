Imagem de Cristo fica intacta após incêndio destruir casa no Piauí

Uma imagem de Jesus Cristo ficou intacta após um incêndio que destruiu uma casa no município de Picos, no Piauí, nesse último sábado (2). O item estava em um altar com diversos objetos religiosos, que sofreram danos mínimos, mas também sobreviveram.

O incêndio ocorreu no bairro Bomba, e, conforme publicação do portal g1, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMEPI) informou que não havia ninguém na residência.

As causas do incidente ainda serão investigadas Outros itens de religião que resistiram foram imagens de Padre Cícero e São Francisco de Assis.

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Cômodos queimados

Cômodos como quartos, cozinha, despensa e sala de estar foram completamente destruídos. Os bombeiros tiveram de usar cerca de 5 mil litros de água para controlar as chamas.

"Os trabalhos de extinção foram iniciados pelos pontos mais críticos, onde foram constatados danos em camas, guarda-roupas, mesa, cadeiras, geladeira, fogão, climatizador e utensílios de cozinha. O incêndio foi debelado e impedido de progredir para as residências vizinhas e os dois cômodos situados após a cozinha: a área de serviço e o quintal", informou o Corpo de Bombeiros.