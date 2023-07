Veja quem são as vítimas do desabamento de prédio no Grande Recife

Todas as 21 vítimas do desabamento parcial de um prédio em Paulista, no Grande Recife, na última sexta-feira (7), foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. Do total, 14 morreram e sete ficaram feridas.

Segundo o G1, com informações da prefeitura de Paulista, o Conjunto Habitacional Beira-Mar, no Janga, estava interditado por ordem judicial desde 2010 e foi reocupado de maneira irregular em 2012.

O desastre provocou o desabamento total de oito apartamentos e parcial de quatro.

Quem são as vítimas

Os últimos três corpos, de uma mãe com seus dois filhos, foram encontrados na tarde deste sábado (8) e retirados dos escombros. O G1 publicou informações sobre cada uma das vítimas, entre mortos e feridos.

Josuel Ramos da Silva

O corpo de Josuel foi o primeiro retirado dos escombros pelos bombeiros. Ele tinha 45 anos de idade e trabalhava como porteiro da Escola Municipal Governador Carlos Wilson, em Paulista.

Legenda: O corpo de Josuel foi o primeiro encontrado sem vida pelos bombeiros Foto: Secretaria de Educação de Paulista/Divulgação

Marcela Neves dos Santos, Wallace e Maria Flor

Marcela, 42, Wallace, 10, e Maria Flor, 6, foram os últimos corpos encontrados. A mãe e seus filhos estavam abraçados sem vida em uma cama de casal entre os destroços do desabamento. Segundo o G1, Marcela trabalhava como faxineira autônoma e morava no prédio com a família há oito anos.

Evelyn Tainá Neves

Evelyn, de 15 anos de idade, é outra filha de Marcela. A única sobrevivente da família. Ela foi resgatada com vida pelos bombeiros após dez horas de buscas e levada para uma unidade hospitalar, onde passou por uma cirurgia para reparar uma lesão por esmagamento na perna. Seu estado de saúde é estável.

Mateus Silva de Albuquerque

Mateus Silva de Albuquerque, 21, namorava Evelyn e morreu abraçado a ela. Segundo a família, ele trabalhava num restaurante de um shopping no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

Mateus morava com a mãe e seus quatro irmãos em Abreu e Lima, também no Grande Recife, mas costumava passar noites na casa da namorada.

Legenda: Mateus não morava no prédio, mas passava temporadas lá com a namorada, Emily, que foi resgatada com vida Foto: Reprodução/WhatsApp

Guilherme Emanuel, Pedro, Ester e Emily

Guilherme, 12, Pedro, 8, e Ester, 5 eram irmãos e foram encontrados mortos em momentos diferentes das buscas. Os três moravam no prédio com a mãe, que estava no trabalho na hora do desabamento.

Além deles, quem também morava no apartamento era Emily Misael, que conseguiu ser resgatada com vida dos escombros. Ela foi internada em uma unidade hospitalar e submetida a uma cirurgia para recuperação da bacia. Seu quadro de saúde é estável.

Legenda: Os irmãos Pedro e Ester também morreram na tragédia Foto: Reprodução/WhatsApp

Maria da Conceição Mendes, Deivison, Deivid e Eloá

Maria da Conceição Mendes da Silva, 43, era a que morava há mais tempo no prédio. Segundo a família, essa era a única moradia que a vítima conseguia pagar com o dinheiro que recebia do Bolsa Família e os R$ 150 que ganhava de auxílio-moradia.

Com a tragédia, morreram ela e três filhos: Deivison Soares da Silva, 19, Deivid Soares da Silva, 17, e Eloá Soares da Silva, 21. Deivison chegou a ser resgatado com vida dos escombros, mas teve uma parada cardiorrespiratória no hospital e não resistiu.

Kátia Cristina

Kátia Cristina, de 65 anos, foi resgatada pelos bombeiros com vida e levada para um hospital local. Assim como ela, também sobreviveram ao desabamento seus quatro animais de estimação: as cadelas Mel e Mila e dois gatos, que fugiram.

José Celino Mota e Josiane

José Celino Mota Neto, 40, e sua companheira, Josiane, 37, foram encontrados mortos juntos sob os escombros do desabamento.

Cauã, Leonardo, Luan e Lucas

Cauã, 16, Leonardo, 17, Luan, 21, e Lucas, 22, tiveram ferimentos leves. Segundo o G1, as quatro vítimas estavam do lado de fora do prédio.